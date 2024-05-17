Субсидия в Украине: как подать документы на выплаты онлайн

Для оформления субсидии онлайн необходимо иметь некоторые документы в отсканированном варианте. В частности, это касается справки о пребывании человека на учете ВПЛ.

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С 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Тем, кто уже ранее получал помощь, в большинстве случаев субсидии продлеваются автоматически. Однако те, кто подает документы впервые или относится к определенным категориям, таким как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторам, необходимо лично обращаться в ПФУ. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Онлайн подать документы можно несколькими способами:

через веб-портал "Дія";

через веб-портал Пенсионного фонда;

через отдельное приложение ПФУ.

Важно отметить, что для подачи документов онлайн некоторые из них должны быть отсканированы. Например, это касается справки об учете внутренне перемещенных лиц.

Механизм подачи документов онлайн в основном схож. Необходимо авторизоваться на веб-порталах с помощью квалифицированной электронной подписи или через банк. Затем следует выбрать раздел "Подача заявления на получение субсидии" и заполнить данные в соответствующих полях.

В форме требуется указать информацию об адресе домохозяйства, его характеристиках, поставщиках коммунальных услуг, а также о заявителе, его семье, проживающих в домохозяйстве, и их ближайших родственниках.

Если кто-то из зарегистрированных не проживает по указанному адресу, необходимо приложить документы, подтверждающие их непроживание.

Также можно подать упрощенную форму заявления, при этом большая часть данных будет автоматически взята из реестров Пенсионным фондом. Этот способ подачи проще и занимает меньше времени, однако важно, чтобы все необходимые данные уже были в реестрах.

Напомним, в СМИ разобрались, у кого из украинцев с мая вырастут пенсионные выплаты.

Также стало известно, какие выплаты получат внутренне перемещенные лица в мае и кому они будут назначены автоматически.