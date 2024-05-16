Субсидии в Украине: кому необходимо заново подавать заявку для получения выплат

В случае подачи заявки на субсидию в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона выплата будет производиться с первого дня этого сезона.

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С лета 2024 года украинцам при необходимости получения жилищной субсидии на неотапливаемый период потребуется подать новое заявление. Теперь определено, что субсидию будут автоматически назначать определенной категории граждан, в то время как другие должны будут подать заявление для получения этой выплаты. Об этом сообщает издание NV.

С июня 2024 года в Украине начинается процесс оформления субсидий на неотапливаемый сезон 2024-2025 годов. Некоторым категориям граждан будет автоматически назначена помощь, в то время как другим потребуется подать новую заявку для получения субсидии.

Автоматически субсидию смогут получить определенные категории граждан:

семьи и одинокие лица, получавшие субсидию на отопительный сезон 2023-2024 годов;

пенсионеры;

лица с инвалидностью;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

семьи, в которых проживают неработающие лица.

Исходя из имеющихся данных, Пенсионный фонд будет определять размер субсидии для каждой семьи или домохозяйства.

Не всем гражданам будет автоматически предоставлена субсидия на отопительный сезон. Некоторые категории людей должны будут подать заявку и декларацию о доходах и расходах, чтобы получить ее. Эти категории включают:

владельцы жилья, которые впервые обращаются за субсидией;

арендаторы жилья;

граждане, которые в течение отопительного сезона 2023-2024 годов не получали субсидии.

Важно учитывать, что при подаче заявки на субсидию в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона выплата будет производиться с первого дня этого сезона.

Правительство Украины, учитывая рост количества лиц, имеющих право на льготы и жилищные субсидии (в частности, из-за увеличения количества участников боевых действий), увеличило финансирование этих программ на 2024 год до 49,9 миллиарда гривен. Это на 12 миллиардов гривен больше, чем было выделено в 2023 году.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.