Субсидии в Украине: что нужно сделать, чтобы не потерять выплаты с 1 июля

По данным ПФУ, подать заявление и необходимые документы на продление субсидий можно лично – через сервисные центры ПФУ и центры предоставления административных услуг, а также по почте или онлайн.

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До 1 июля необходимо обратиться за продлением жилищных субсидий и льгот. Если этого не сделать, выплата субсидии может быть прекращена. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, в ПФУ необходимо обратиться тем, кто соответствует определенному набору критериев:

является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

были получателем субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии России 24 февраля 2022 года;

проживали или проживают на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

Вы можете подать заявление и необходимые документы лично через сервисные центры ПФУ и центры предоставления административных услуг, а также отправить их по почте или через онлайн-порталы.

Напомним, 18 апреля сообщалось, можно ли получить пособие при наличии долгов за коммуналку. Субсидию могут получить семьи, у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный правительством минимальный уровень, составляющий 15% от общего ежемесячного дохода всех членов семьи.

Также напомним, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать специальную субсидию на аренду жилья. Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились граждане.