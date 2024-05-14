Субсидії в Україні: що потрібно зробити, щоб не втратити виплати з 1 липня

За даними ПФУ, подати заяву та необхідні документи на продовження субсидій можна особисто — через сервісні центри ПФУ та центри надання адміністративних послуг, а також поштою або онлайн.

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До 1 липня необхідно звернутися за продовженням житлових субсидій та пільг. Якщо цього не зробити, виплату субсидії може бути припинено. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Отже, до ПФУ необхідно звернутися тим, хто відповідає певному набору критеріїв:

є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року;

проживали або проживають на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не зверталися до органів соціального захисту населення або Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Ви можете подати заяву та необхідні документи особисто через сервісні центри ПФУ та центри надання адміністративних послуг, а також надіслати їх поштою або через онлайн-портали.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, чи можна отримати допомогу за наявності боргів за комуналку. Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.