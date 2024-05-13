Субсидія в Україні: чи можуть безробітні претендувати на виплати

За даними ПФУ, дохід працездатної особи в розмірі не менше за мінімалку і сплата ЄСВ — одна з умов призначення житлової субсидії.

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З початку травня в Україні відбувається перегляд умов надання житлових субсидій. Більшості одержувачів субсидій продовжать надавати їх автоматично, проте деяким категоріям необхідно буде повторно звернутися за отриманням цієї підтримки. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Серед таких категорій є домогосподарства, в яких проживають люди з доходами, нижчими за мінімальну зарплату, або ті, хто не сплачує єдиний соціальний внесок. Однією з умов для отримання житлової субсидії є наявність доходу у працездатного члена сім'ї не менше мінімальної зарплати, а також сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Однак житлову субсидію можуть призначити і в разі, якщо людина зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна або має іншу вагому причину, таку як проходження навчання чи лікування. Наприклад, у Пенсійному фонді повідомили, що субсидію можуть надати на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії про тривалу хворобу.

Також варто додати, що якщо людина залишилася без роботи під час дії воєнного стану та зареєструвалася як безробітна у службі зайнятості, то субсидія надається з огляду на розмір допомоги з безробіття, без урахування попередньої зарплати. Також слід зазначити, що якщо людина втратила роботу, але продовжувала самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок не менше мінімального розміру, то вона має право на отримання субсидії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи можна отримати допомогу за наявності боргів за комуналку. Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.