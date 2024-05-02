Житлова субсидія в Україні: кому у травні потрібно відвідати Пенсійний фонд

З 1 травня субсидію призначають автоматично. Однак деяким субсидіантам все ж необхідно особисто звернутись з заявою та декларацією для цього.

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З травня 2024 року більшості українців, які отримують житлову субсидію, призначать її автоматично. Деталями поділилась пресслужба Пенсійного фонду України.

Житлова субсидія 2024 — терміни автоматичного призначення

Житлову субсидію на неопалювальний сезон призначать з травня до 30 квітня 2025 року. Якщо дані про майновий стан або склад домогосподарства не змінились, для більшості це відбудеться без особистої участі.

Житлова субсидія 2024 — кому треба звернутись у ПФУ?

Частині українців субсидію з 1 травня призначать лише за зверненням — з заявою та декларацією про доходи та витрати.

Житлову субсидію не призначать автоматично, якщо:

заявник винаймає житло і сплачує за комунальні послуги;

у складі домогосподарства є переселенці зі статусом ВПО;

фактично у домогосподарстві проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

домогосподарство претендує на субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також особисто звернутись у Пенсійний фонд для призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон потрібно тим, хто має право на виплату, але чиї житлові витрати минулого сезону не перевищували обов’язкового відсотка платежу. Тобто йдеться про тих, кому в опалювальний період призначали субсидію в розмірі 0,00 гривень.

"У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання", — наголосили у ПФУ.

Нагадаємо, у ЗМІ розібрались, у кого з українців з травня зростуть пенсійні виплати.

Також стало відомо, які виплати отримають внутрішньо переміщені особи у травні та кому вони будуть призначені автоматично.