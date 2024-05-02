Жилищная субсидия в Украине: кому в мае нужно посетить Пенсионный фонд

С 1 мая субсидию назначают автоматически. Однако некоторым субсидиантам все же необходимо лично обратиться с заявлением и декларацией для этого.

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С мая 2024 года большинству украинцев, которые получают жилищную субсидию, назначат ее автоматически. Деталями поделилась пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Жилищная субсидия 2024 — сроки автоматического назначения

Жилищную субсидию на неотапливаемый сезон назначат с мая по 30 апреля 2025 года. Если данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства не изменились, для большинства это произойдет без личного участия.

Жилищная субсидия 2024 — кому надо обратиться в ПФУ?

Части украинцев субсидию с 1 мая назначат только по обращению — с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Жилищную субсидию не назначат автоматически, если:

заявитель снимает жилье и платит за коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть переселенцы со статусом ВПЛ;

фактически в домохозяйстве проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

домохозяйство претендует на субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также лично обратиться в Пенсионный фонд для назначения жилищной субсидии на неотапливаемый сезон нужно тем, кто имеет право на выплату, но чьи жилищные расходы в прошлом сезоне не превышали обязательного процента платежа. То есть речь идет о тех, кому в отопительный период назначали субсидию в размере 0,00 гривен.

"В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение", — отметили в ПФУ.

Напомним, в СМИ разобрались, у кого из украинцев с мая вырастут пенсионные выплаты.

Также стало известно, какие выплаты получат внутренне перемещенные лица в мае и кому они будут назначены автоматически.