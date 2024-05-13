Субсидия в Украине: могут ли безработные претендовать на выплаты

По данным ПФУ, доход трудоспособного лица в размере не менее минималки и уплата ЕСВ – одно из условий назначения жилищной субсидии.

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С начала мая в Украине происходит пересмотр условий предоставления жилищных субсидий. Большинству получателей субсидий продолжат предоставлять их автоматически, однако некоторым категориям необходимо будет повторно обратиться за получением этой поддержки. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Среди таких категорий находятся домохозяйства, в которых проживают люди с доходами ниже минимальной зарплаты или те, кто не платит единый социальный взнос. Одним из условий для получения жилищной субсидии является наличие дохода у трудоспособного члена семьи не менее минимальной зарплаты, а также уплата единого социального взноса (ЕСВ).

Однако жилищную субсидию могут назначить и в случае, если человек зарегистрирован в государственной службе занятости как безработный или имеет другую весомую причину, такую как прохождение обучения или лечение. Например, в Пенсионном фонде сообщили, что субсидию могут предоставить на основании заключения врачебно-консультативной комиссии о длительной болезни.

Также стоит добавить, что если человек остался без работы во время действия военного положения и зарегистрировался как безработный в службе занятости, то субсидия предоставляется, учитывая размер пособия по безработице, без учета предыдущей зарплаты. Также следует отметить, что если человек потерял работу, но продолжал самостоятельно уплачивать единый социальный взнос не менее минимального размера, то он имеет право на получение субсидии.

Напомним, ранее сообщалось, можно ли получить пособие при наличии долгов за коммуналку. Субсидию могут получить семьи, у которых размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный правительством минимальный уровень, составляющий 15% от общего ежемесячного дохода всех членов семьи.