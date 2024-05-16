Субсидії в Україні: кому необхідно заново подавати заявку для отримання виплат

У разі подання заявки на субсидію протягом двох місяців із початку неопалювального сезону виплату здійснюватимуть із першого дня цього сезону.

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З літа 2024 року українцям за необхідності отримання житлової субсидії на неопалювальний період потрібно буде подати нову заяву. Тепер визначено, що субсидію автоматично призначатимуть певній категорії громадян, тоді як інші повинні будуть подати заяву для отримання цієї виплати. Про це повідомляє видання NV.

Із червня 2024 року в Україні починається процес оформлення субсидій на неопалювальний сезон 2024-2025 років. Деяким категоріям громадян буде автоматично призначено допомогу, тоді як іншим потрібно буде подати нову заявку для отримання субсидії.

Автоматично субсидію зможуть отримати певні категорії громадян:

сім'ї та одинокі особи, які отримували субсидію на опалювальний сезон 2023-2024 років;

пенсіонери;

особи з інвалідністю;

сім'ї, які виховують дітей-інвалідів;

сім'ї, в яких проживають непрацюючі особи.

Виходячи з наявних даних, Пенсійний фонд визначатиме розмір субсидії для кожної сім'ї або домогосподарства.

Не всім громадянам буде автоматично надано субсидію на опалювальний сезон. Деякі категорії людей повинні будуть подати заявку і декларацію про доходи та витрати, щоб отримати її. До цих категорій належать:

власники житла, які вперше звертаються за субсидією;

орендарі житла;

громадяни, які протягом опалювального сезону 2023-2024 років не отримували субсидії.

Важливо враховувати, що в разі подання заявки на субсидію протягом двох місяців із початку неопалювального сезону виплату здійснюватимуть із першого дня цього сезону.

Уряд України, враховуючи зростання кількості осіб, які мають право на пільги та житлові субсидії (зокрема, через збільшення кількості учасників бойових дій), збільшив фінансування цих програм на 2024 рік до 49,9 мільярда гривень. Це на 12 мільярдів гривень більше, ніж було виділено у 2023 році.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.