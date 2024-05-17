Субсидія в Україні: як подати документи на виплати онлайн

Для оформлення субсидії онлайн необхідно мати деякі документи у відсканованому варіанті. Зокрема, це стосується довідки про перебування людини на обліку ВПО.

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З 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Тим, хто вже раніше отримував допомогу, у більшості випадків субсидії подовжуються автоматично. Однак тим, хто подає документи вперше або належить до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Онлайн подати документи можна кількома способами:

через вебпортал "Дія";

через вебпортал Пенсійного фонду;

через окремий додаток ПФУ.

Важливо зазначити, що для подання документів онлайн деякі з них мають бути відскановані. Наприклад, це стосується довідки про облік внутрішньо переміщених осіб.

Механізм подання документів онлайн здебільшого схожий. Необхідно авторизуватися на вебпорталах за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через банк. Потім слід обрати розділ "Подання заяви на отримання субсидії" і заповнити дані у відповідних полях.

У формі потрібно вказати інформацію про адресу домогосподарства, його характеристики, постачальників комунальних послуг, а також про заявника, його сім'ю, які проживають у домогосподарстві, та їхніх найближчих родичів.

Якщо хтось із зареєстрованих не проживає за вказаною адресою, необхідно додати документи, що підтверджують їхнє непроживання.

Також можна подати спрощену форму заяви, при цьому більша частина даних буде автоматично взята з реєстрів Пенсійним фондом. Цей спосіб подачі простіший і займає менше часу, проте важливо, щоб усі необхідні дані вже були в реєстрах.

Нагадаємо, у ЗМІ розібралися, у кого з українців із травня зростуть пенсійні виплати.

Також стало відомо, які виплати отримають внутрішньо переміщені особи у травні та кому вони будуть призначені автоматично.