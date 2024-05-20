Субсидії в Україні: кому та за що можуть відмовити у виплаті фінансової допомоги

Субсидії оформляють на одного представника домогосподарства, але враховують дані всіх, хто в ньому зареєстрований.

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Багато українців мають можливість отримувати субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Проте існують певні критерії, на підставі яких у наданні цієї допомоги можуть відмовити. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Субсидії оформляють на одного представника домогосподарства, але враховують дані всіх, хто в ньому зареєстрований.

Відмова в призначенні житлово-комунальної субсидії можлива за наявності таких обставин:

заборгованість, прострочена понад 90 днів, із оплати ЖКП, яка перевищує 40 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (680 грн);

борг у одного з членів домогосподарства, внесений до Єдиного реєстру з виконавчих проваджень, строком понад три місяці;

безробітні повнолітні особи в складі сім'ї або ті, хто не сплачує ЄСВ протягом 90 днів;

у власності сім'ї більш ніж одне житлове приміщення;

житло площею понад 130 м² у багатоквартирному будинку або приватний будинок площею понад 230 м²;

транспортний засіб із роком випуску менш ніж 5 років або більш ніж один транспортний засіб із роком випуску менш ніж 15 років;

депозит у банку понад 100 тисяч гривень або облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень.

Кому потрібно писати заяву на субсидію

Влітку 2024 року українці отримуватимуть житлові субсидії на період, коли опалення не використовується.

Більшості одержувачів житлової субсидії її буде призначено автоматично, за умови, що дані про майновий стан і/або склад домогосподарств не змінилися. Тобто якщо ви вже отримуєте житлову субсидію, додатково звертатися нікуди не потрібно й робити будь-які додаткові запити також не потрібно.

Виходячи з наявних даних, Пенсійний фонд перерахує розмір житлової субсидії, на яку сім'я або домогосподарство мають право.

Водночас є певні категорії, яким субсидію влітку призначать за їхнім зверненням із заявою і декларацією про доходи й витрати.

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