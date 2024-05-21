Выплаты ВПЛ: могут ли переселенцы из Харьковской области повторно получить финансовую помощь

Чтобы восстановить статус переселенца граждане должны обратиться в ЦНАП или в управление социальной защиты населения в той общине, в которой их приняли.

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Люди, вынужденно покидающие опасные районы Харьковской области, получат возможность восстановить свой статус внутренне перемещенных лиц. После этой процедуры они смогут претендовать на выплаты ВПЛ. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В источнике подчеркивают, что жители, вынужденно эвакуированные из Волчанска и Липцев в рамках обязательной эвакуации, имеют право на компенсации как внутренне перемещенные лица. Однако для получения этого статуса необходимо быть включенным в списки эвакуированных, составленные местными властями.

"Для включения в этот список лица, самостоятельно выехавшие из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону горячей линии: (066) 283-41-43", — говорится в сообщении.

Для восстановления статуса переселенца граждане должны обратиться в Центр обслуживания населения или в управление социальной защиты населения в соответствующей общине, где они находятся. После этого им будет предоставлена государственная финансовая помощь в размере 2000 гривен в месяц для взрослых и 3000 гривен для детей, пожилых и инвалидов.

"Такая помощь назначается на 6 месяцев", — добавили в Минреинтеграции.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.