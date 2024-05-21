Виплати ВПО: чи можуть переселенці з Харківської області повторно отримати фінансову допомогу

Щоб відновити статус переселенця, громадяни мають звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення в тій громаді, у якій їх прийняли.

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Люди, які вимушено залишають небезпечні райони Харківської області, отримають можливість відновити свій статус внутрішньо переміщених осіб. Після цієї процедури вони зможуть претендувати на виплати ВПО. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У джерелі підкреслюють, що жителі, вимушено евакуйовані з Вовчанська та Липців у межах обов'язкової евакуації, мають право на компенсації як внутрішньо переміщені особи. Однак для отримання цього статусу необхідно бути включеним до списків евакуйованих, складених місцевою владою.

"Для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали з населених пунктів Харківської області, де оголошено обов'язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43", — ідеться в повідомленні.

Для відновлення статусу переселенця громадяни мають звернутися до Центру обслуговування населення або до управління соціального захисту населення у відповідній громаді, де вони перебувають. Після цього їм буде надано державну фінансову допомогу в розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих і 3000 гривень для дітей, людей похилого віку й інвалідів.

"Така допомога призначається на 6 місяців", — додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій із 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.