Будет сложно: в "Укрэнерго" предупредили, что блэкаутов летом будет больше (видео)

По словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, на восстановление поврежденных обстрелами энергообъектов могут уйти месяцы. Поэтому отключений полностью не избежать.

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Нынешняя ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на сейчас не самая плохая, однако летом все может резко измениться. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В частности он предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии может существенно возрасти, если лето будет жарким, а обстрелы российских оккупантов будут продолжаться.

"Говоря о лете в энергетике, то оно начинается с температурных показателей 23 — 25 градусов тепла. К тому же в этот период в плановый ремонт выходят блоки атомных электростанций. Поэтому с одной стороны, из-за использования кондиционеров и отсутствия необходимых объемов для покрытия потребления возникает дефицит. Поэтому лето у нас будет непростым, хотя гарантированно нельзя говорить об отключении. Ситуация существенно будет зависеть от атак и восстановления поврежденных объектов", — отметил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий о ситуации в энергосистеме

Дефицит в энергосистеме сохраняется несмотря на потепление

Кроме того, в эфире "Суспільного" Кудрицкий объяснил, что после потепления полностью нивелировать дефицит электроэнергии не удалось, именно поэтому для сбалансирования системы "Укрэнерго" вынуждено в вечерние часы вводить графики отключений. Ситуацию с устранением дефицита, вызванного атаками ВС РФ, не помогает исправить даже достаточно серьезные объемы импорта вечером.

Глава правления "Укрэнерго" добавил, что восстановление поврежденных электростанций занимает не дни и не недели. Речь идет о месяцах, а восстановление некоторых энергоблоков займет годы.

"Ожидать, что у нас будет какое-то стремительное увеличение генерации в энергосистеме в ближайшие недели — не стоит. Ближайшие месяцы дефицит будет сохраняться. И время от времени он будет достигать таких значений, что импортом и аварийной помощью его нельзя будет перекрыть. Поэтому к отключениям надо быть готовыми. Это не блэкауты, это контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы", — заверил Кудрицкий.

Напомним, что утром 21 мая "Укрэнерго" отменило графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей с 11:00 до 18:00. Однако в дальнейшем до полуночи ожидаются ограничения поставок электроэнергии по графику.

Также Фокус писал, что экстренные отключения электроэнергии в Украине возобновились с 15 мая в результате существенного похолодания и повреждений энергетических объектов из-за обстрелов ВС РФ.