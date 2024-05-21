Буде складно: в "Укренерго" попередили, що блекаутів улітку буде більше (відео)

За словами глави НЕК Володимира Кудрицького, на відновлення пошкоджених обстрілами енергооб'єктів можуть піти місяці. Тому відключень повністю не уникнути.

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Нинішня ситуація в енергосистемі України станом на зараз не найгірша, проте влітку все може різко змінитися. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Зокрема він попередив, що тривалість відключень електроенергії може суттєво зрости, якщо літо буде спекотним, а обстріли російських окупантів триватимуть.

"Говорячи про літо в енергетиці, то воно починається з температурних показників 23-25 градусів тепла. До того ж у цей період у плановий ремонт виходять блоки атомних електростанцій. Тому, з одного боку, через використання кондиціонерів і відсутність необхідних обсягів для покриття споживання виникає дефіцит. Тому літо в нас буде непростим, хоча гарантовано не можна говорити про відключення. Ситуація суттєво залежатиме від атак і відновлення пошкоджених об'єктів", — зазначив глава "Укренерго".

Кудрицький про ситуацію в енергосистемі

Дефіцит у енергосистемі зберігається попри потепління

В ефірі "Суспільного" Кудрицький пояснив, що після потепління повністю нівелювати дефіцит електроенергії не вдалося, саме тому для збалансування системи "Укренерго" змушене у вечірні години запроваджувати графіки відключень. Ситуацію з усуненням дефіциту, спричиненого атаками ЗС РФ, не допомагає виправити навіть досить серйозні обсяги імпорту увечері.

Глава правління "Укренерго" додав, що відновлення пошкоджених електростанцій займає не дні й не тижні. Йдеться про місяці, а відновлення деяких енергоблоків триватиме роки.

"Очікувати, що в нас буде якесь стрімке збільшення генерації в енергосистемі в найближчі тижні, не варто. Найближчі місяці дефіцит зберігатиметься. І час від часу він досягатиме таких значень, що імпортом і аварійною допомогою його не можна буде перекрити. Тому до відключень треба бути готовими. Це не блекаути, це контрольовані відключення, які ми як оператор застосовуємо для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми", — запевнив Кудрицький.

Нагадаємо, що вранці 21 травня "Укренерго" скасувала графіки погодинних відключень для побутових і промислових споживачів із 11:00 до 18:00. Проте надалі до півночі очікуються обмеження постачання електроенергії за графіком.

Також Фокус писав, що екстрені відключення електроенергії в Україні відновилися з 15 травня внаслідок суттєвого похолодання та пошкоджень енергетичних об'єктів через обстріли ЗС РФ.