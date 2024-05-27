Отключения света после повышения тарифов могут стать более длительными: подробности

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко напомнил, что в июле традиционно растет потребление, поэтому нагрузка на энергосистему станет более существенной.

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Из-за роста тарифов на электроэнергию отключения света в Украине могут стать более длительными. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, благодаря повышению тарифов можно профинансировать ремонтные работы на государственных электростанциях. В свою очередь это позволит обеспечить украинцев светом сегодня и следующей зимой. Нынешний дефицит уже вызвал введение графиков отключений, хотя они действуют не круглосуточно, а преимущественно в пиковые часы.

Эксперт добавил, что повышение тарифов позволит не только сократить долги на рынке, но и улучшить финансовую ситуацию в энергетических компаниях. В то же время не стоит ожидать крайне быстрого восстановления мощностей, впрочем, процесс будет ускорен.

Омельченко также предупредил о вероятности того, что после повышения тарифов энергоснабжения ограничения еще больше усилятся. В первую очередь это связано с летом. Также тогда ремонтная компания из-за жаркой погоды и роста потребления будет дороже.

"Из-за этого дефицит в системе увеличится и может быть особенно большим уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", — говорит Омельченко.

Отключения наиболее существенно коснутся Киева

Жители украинской столицы, скорее всего, больше всего почувствуют отключение света. Сейчас установленные лимиты не учитывают наличие критической инфраструктуры, которой в столице много и которая порой работает на всю страну. Именно поэтому энергоснабжения на прошлой неделе в Киеве были больше, чем в среднем в других регионах страны.

Напомним, что отключения света в Украине вернулись вечером 15 мая. В "Укрэнерго" объяснили, что причиной такого шага стал дефицит мощностей из-за обстрелов ВС РФ и похолодания.

Также 21 мая в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что в июне 2024 года стоит ожидать роста тарифов на свет для населения. При этом чиновник пообещал, что эти тарифы будут "посильными".