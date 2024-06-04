По 10 часов темноты в сутки зимой: нардеп предупредил о длительных отключениях электроэнергии

Поднятие тарифа на электроэнергию не гарантирует наличие света 24 часа в сутки. Поэтому украинцам надо готовиться к масштабным отключениям света.

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В Украине с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию для населения. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года и составит 4,32 грн/кВт. Однако это не гарантирует наличия электроэнергии 24 часа в сутки. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил народный депутат Украины и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Он сказал, что зимой надо быть готовым к тому, что при температуре в -10 градусов украинцы будут со светом по 12-14 часов в сутки, а по 10 часов — без него. Это может быть среднестатистическим сценарием.

Сергей Нагорняк об отключении электроэнергии зимой

"Ситуация следующая, мы с вами должны понимать, что объективно... и это самый главный момент сейчас, еще более главный, чем сам тариф на электроэнергию... мы должны сегодня все говорить откровенно, что поднятие тарифа на электроэнергию не даст возможности все равно в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация на самом деле сверхсложная и мы ее видим в начале лета и она будет зимой, к сожалению, еще сложнее", — сказал депутат.

Нагорняк отметил, что ситуация сверхсложная и надо думать не только о тарифах на свет, но и о том, как приготовиться к тяжелой зиме. Ведь враг наносит прицельные удары по энергосистеме Украины.

Свой спич он завершил тем, что в конце апреля 2025 года тариф на электроэнергию вновь будут пересматривать.

Напомним, Фокус подробно писал о новых тарифах на электроэнергию и кто будет платить больше.