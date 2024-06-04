Еще дороже: в Минэнерго считают, что рыночная стоимость света должна быть 7,5 грн

Новые тарифы на свет, которые ввели с 1 июня, будут покрывать только себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

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Стоимость электроэнергии для населения Украины должна быть еще выше, ведь она составляет более 7,5 грн. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает пресс-служба ведомства.

Гринчук сообщила, что дополнительные средства, которые получат энергетики за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации, что позволит максимально подготовить Украину к зиме.

"Повышение тарифа — это вынужденный шаг, единственная причина которого — это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов", — отметила Гринчук.

Она напомнила, что из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, очень пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

Поэтому, повышение тарифов до 4,32 грн за кВт-ч покроет исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

"Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без единой копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн", — отметила Светлана Гринчук.

Она отметила, что лето 2024 будет сложным, ведь значительный объем генерации поврежден или полностью уничтожен, и нужно время на восстановление. Но сейчас энергетики работают круглосуточно, чтобы максимально подготовиться к зиме, когда ситуация по словам Гринчук, вероятно, улучшится.

Напомним, с 1 июня в Украине официально повысился тариф на электроэнергию для населения на 60%. Он будет составлять 4,32 кВт-ч независимо от объема потребления.

В то же время нардеп и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк отметил, что зимой свет могут отключать на 10 часов в сутки.