Украинские переселенцы могут получить кредиты на жилье под 3%: как это сделать

По данным Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, кредиты предоставляют сроком до 30 лет с первоначальным взносом 6% от стоимости жилья.

Related video

В четверг, 6 июня, состоится шестнадцатый этап отбора кандидатов на получение кредита в рамках программы "Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц". Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

В результате этого этапа будут выбраны 600 семей внутриперемещенных лиц, которые получат льготное финансирование на приобретение жилья.

По информации ведомства, 600 семей, отобранных в рамках программы, получат возможность приобрести жилье по льготной ипотечной ставке 3% годовых. Кредиты будут предоставлены на срок до 30 лет, требуя первоначального взноса в размере 6% от общей стоимости жилья. Этот проект осуществляется совместно Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий и Государственным агентством молодежи при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Отмечается, что в 13:00, 6 июня, состоится прямая трансляция мероприятия на YouTube-канале фонда. Победители будут выбраны с помощью случайной выборки, осуществляемой программным обеспечением. Важно отметить, что прием заявок будет временно остановлен в течение суток. Однако, на следующий день после проведения отбора прием заявок будет возобновлен.

"Мы благодарны немецким партнерам за этот важный для наших внутренних переселенцев проект, позволяющий им приобрести жилье на доступных условиях. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы проект "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" был масштабирован и способствовал обеспечению жилищных нужд большей количества пострадавших от войны граждан", – отметила Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Как подать заявку на ипотеку для ВПЛ

Это можно сделать, в частности, онлайн – через портал Дія по ссылке. Для этого необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;

проверить корректность данных в своем профиле (при необходимости – исправить неточности);

заполнить соответствующее заявление (вся информация, кроме РНОКПП и номера справки переселенца (ВПЛ) членов семьи, подтягивается автоматически или выбираются из выпадающего списка);

дождаться завершения автоматической проверки данных о вас и членах вашей семьи в Единой информбазе об ВПЛ;

отправить заявку на рассмотрение; Госмолодежь рассмотрит заявку в течение дня, после чего гражданин получит уведомление о результате в кабинете гражданина и на электронную почту;

если было отказано – можно внести изменения в заявление на отправку его еще раз.

Также есть возможность подать заявление лично. Для этого нужно заполнить соответствующую форму Заявления в письменном виде и обратиться с ней в отделение Госмолодежьжитла. Образец заявления можно увидеть по ссылке.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.