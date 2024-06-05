Пенсии в Украине: как количество стажа влияет на размер выплат

Для того чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь минимум 15 лет стажа.

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Несмотря на военные действия в стране, украинцы все равно продолжают получать пенсии и другие социальные пособия. Каждый год в Украине увеличивается требуемый страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

По данным источника, когда человек сможет выйти на пенсию, определяется количеством накопленного стажа. Например, для того чтобы выйти на пенсию в 2024 году в возрасте 60 лет, минимальное требование составляет 31 год стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года необходимо иметь не менее 21 года стажа. Однако, к 2028 году эти требования будут увеличиваться ежегодно.

А для выхода на пенсию в 65 лет требуется минимум 15 лет стажа. Этот показатель останется постоянным.

Также в материале отмечается, что пенсионеры могут получить дополнительное пособие за сверхурочный стаж. Эта надбавка начисляется после проведения соответствующего перерасчета.

Прибавка составляет 1% от основного размера пенсии за каждый год стажа. Однако она не может быть больше 1% от прожиточного минимума.

Пенсионеры, уже вышедшие на пенсию, могут получать выплаты в другом размере из-за изменения требований.

до октября 2011 года сверхурочным был стаж от 25 лет для мужчин и от 20 лет для женщин;

после октября 2011: для мужчин – от 35 лет, женщин – от 30 лет.

3 июня стало известно, что в этом месяце работающие пенсионеры в Украине автоматически получат увеличенные пенсии благодаря перерасчету, в которых будет учтен их стаж и доходы.

Также первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак считает, что гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте.