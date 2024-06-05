Пенсії в Україні: як кількість стажу впливає на розмір виплат

Для того щоб вийти на пенсію в 65 років, потрібно мати мінімум 15 років стажу.

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Незважаючи на воєнні дії в країні, українці все одно продовжують отримувати пенсії та інші соціальні допомоги. Щороку в Україні збільшується необхідний страховий стаж для виходу на пенсію за віком. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

За даними джерела, коли людина зможе вийти на пенсію, визначається кількістю накопиченого стажу. Наприклад, для того щоб вийти на пенсію 2024 року у віці 60 років, мінімальна вимога становить 31 рік стажу.

Для виходу на пенсію в 63 роки необхідно мати щонайменше 21 рік стажу. Однак, до 2028 року ці вимоги будуть збільшуватися щорічно.

А для виходу на пенсію в 65 років потрібно мінімум 15 років стажу. Цей показник залишиться постійним.

Також у матеріалі зазначається, що пенсіонери можуть отримати додаткову допомогу за понаднормовий стаж. Ця надбавка нараховується після проведення відповідного перерахунку.

Надбавка становить 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Однак вона не може бути більшою за 1% від прожиткового мінімуму.

Пенсіонери, які вже вийшли на пенсію, можуть отримувати виплати в іншому розмірі через зміну вимог.

до жовтня 2011 року надурочним був стаж від 25 років для чоловіків і від 20 років для жінок;

після жовтня 2011: для чоловіків — від 35 років, жінок — від 30 років.

3 червня стало відомо, що цього місяця пенсіонери, які працюють в Україні, автоматично отримають збільшені пенсії завдяки перерахунку, в яких буде враховано їхній стаж і доходи.

Також перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак вважає, що громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя в похилому віці.