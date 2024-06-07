Пенсии в Украине: возможно ли оплатить добровольные взносы из-за границы

Добровольное участие может принимать человек, который хотя бы раз был трудоустроен и за него работодателем официально уплачен ЕСВ.

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Еще в 2022 украинцы получили право добровольно участвовать в государственном пенсионном страховании. Теперь стало возможно воспользоваться этой функцией дистанционно, без необходимости обращаться в госучереждения лично. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

По данным источника, каждый украинцев может сделать добровольный взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование вне зависимости от его местонахождения.

При этом, существует ряд основных условий для проведения данной процедуры:

наличие информации о лице, в пользу которого поступает взнос;

подтверждение того, что лицо не является пенсионером.

Таким образом, любой украинец, который хоть раз работал официально и не является пенсионером, может сделать добровольный страховой взнов. При этом ПФУ подчеркивает, что фиксированной периодичности и размера взносов нет.

"Для того чтобы в страховой стаж был отнесен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года – 1 760 грн)", — говорится в сообщении.

Также, важно обозначить, что для участия необходимо заключить Договор с Пенсионным фондом Украины на вебпортале Пенсионного фонда Украины именно в электронной форме.

3 июня стало известно, что в этом месяце работающие пенсионеры в Украине автоматически получат увеличенные пенсии благодаря перерасчету, в которых будет учтен их стаж и доходы.

Также первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак считает, что гражданам Украины стоит уже сейчас готовиться работать столько, сколько будет возможно, откладывая средства на жизнь в преклонном возрасте.