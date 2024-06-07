Пенсії в Україні: чи можливо оплатити добровільні внески з-за кордону

Добровільну участь може брати людина, яка хоча б раз була працевлаштована і за неї роботодавцем офіційно сплачено ЄСВ.

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Ще у 2022 українці отримали право добровільно брати участь у державному пенсійному страхуванні. Тепер стало можливо скористатися цією функцією дистанційно, без необхідності звертатися до держустанов особисто. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

За даними джерела, кожен українець може зробити добровільний внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування незалежно від його місцезнаходження.

При цьому, існує низка основних умов для проведення цієї процедури:

наявність інформації про особу, на користь якої надходить внесок;

підтвердження того, що особа не є пенсіонером.

Таким чином, будь-який українець, який хоч раз працював офіційно і не є пенсіонером, може зробити добровільний страховий внесок. При цьому ПФУ підкреслює, що фіксованої періодичності та розміру внесків немає.

"Для того щоб до страхового стажу було віднесено повний місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску, що становить 22% від мінімальної заробітної плати (з 1 квітня 2024 року — 1 760 грн)", — ідеться в повідомленні.

Також, важливо зазначити, що для участі необхідно укласти Договір з Пенсійним фондом України на вебпорталі Пенсійного фонду України саме в електронній формі.

3 червня стало відомо, що цього місяця пенсіонери, які працюють в Україні, автоматично отримають збільшені пенсії завдяки перерахунку, в яких буде враховано їхній стаж і доходи.

Також перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак вважає, що громадянам України варто вже зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя в похилому віці.