Предоставят бронь на год: для кого из наемных работников изменили правила бронирования

Общая норма бронирования достигает 50%, но по определенным профессиям можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.

Related video

Для обеспечения безопасных условий сбора урожая сотрудникам сельскохозяйственного сектора будет предоставляться возможность получить бронь от призыва на военную службу. Об этом 15 июня рассказал и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum, передает издание "Суспільне".

Он отметил, что были приняты несколько решений о мобилизации, направленных на обеспечение безопасной работы сельскохозяйственных работников:

существующие бронирования автоматически пролонгируются на три месяца без необходимости подачи ни одного пакета документов;

дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев — до этого было шесть;

по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных.

Согласно словам министра, общая норма бронирования составляет до 50%, однако для определенных профессий возможно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого процента.

Он также отметил, что в определенных направлениях количество сотрудников сократилось примерно на 20%. Это привело к увеличению рабочей нагрузки на оставшихся сотрудников из-за мобилизации большей части персонала. Согласно его мнению, особенно востребованы инженерные профессии как в аграрном секторе, так и в Вооруженных Силах: трактористы, машинисты и инженеры, специализирующиеся на элеваторном оборудовании.

Напоминаем, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Федиенко объяснил, в каких сферах экономики могут защитить от призыва все 100% работников. Между тем в Верховную Раду внесли проект, который позволяет избежать службы за деньги.