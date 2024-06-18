Почти втрое: в Киеве сократилось количество многоэтажек, в которых всегда есть свет

До полномасштабного вторжения России в столице насчитывалось почти полторы тысячи многоэтажек, которые были запитаны вместе с объектами критической инфраструктуры, поэтому их никогда не отключали. Сейчас таких осталось всего 510.

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В столице существенно уменьшилось количество многоэтажных домов, которые во время действия графиков не отключают от сети. Об этом информирует ДТЭК.

Когда в государстве только начали применять графики отключений, многоэтажки, которые находились на одних линиях с критическими объектами, не отключались от сети.

В октябре 2022 года, как отмечается, таких домов было 1 497, что составляло 12% от общего количества.

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Энергетики вместе с местными властями провели большую техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры, создав новые схемы поставки света для жилых домов.

После "реорганизации" в Киеве домов, которые не подлежат отключению, осталось лишь 510, или 4%. То есть, объяснили в ДТЭК, их количество уменьшилось втрое.

"Это обеспечивает справедливые и равные условия электроснабжения для всех киевлян", — отметили в компании.

Напомним, что глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что на этой неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее. По его словам, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за прогнозируемого роста энергопотребления из-за возвращения жары и вывода в ремонт очередного энергоблока АЭС с середины двадцатых чисел июня.