Майже втричі: у Києві скоротилася кількість багатоповерхівок, у яких завжди є світло

До повномасштабного вторгнення Росії у столиці налічувалося майже півтори тисячі багатоповерхівок, які були заживлені разом із об'єктами критичної інфраструктури, тому їх ніколи не відключали. Зараз таких залишилося лише 510.

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У столиці суттєво зменшилася кількість багатоповерхових будинків, які під час дії графіків не відключають від мережі. Про це інформує ДТЕК.

Коли у державі лише почали застосовувати графіки відключень, багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з критичними об'єктами, не відключалися від мережі.

У жовтні 2022 року, як наголошується, таких будинків було 1 497, що становило 12% від загальної кількості.

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Енергетики разом з місцевою владою провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, створивши нові схеми постачання світла для житлових будинків.

Після "реорганізації" у Києві будинків, які не підлягають відключенню, залишилося лише 510, або ж 4%. Тобто, пояснили у ДТЕК, їхня кількість зменшилась втричі.

"Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян", — зазначили у компанії.

Нагадаємо, що голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що цього тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою. За його словами, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки та виведення в ремонт чергового енергоблоку АЕС з середині двадцятих чисел червня.