Субсидия в Украине: как изменятся выплаты с 1 июля

Украинцы получат увеличенную субсидию с июля в связи с повышением тарифа на электроэнергию.

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С 1 июля некоторые группы граждан в Украине продолжат получать субсидии. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

Постановление правительства № 848 от 21 октября 1995 года "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива" определяет случаи, в которых производится автоматический перерасчет субсидий.

"Перерасчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется, в частности, в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги", — отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Таким образом, получателям уже назначенных субсидий на 2024 год не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда для перерасчета размеров выплат из-за изменения тарифа на электроэнергию. Такой перерасчет будет проведен автоматически.

В Пенсионном фонде отмечают, что увеличение тарифа на электроэнергию произошло с 1 июня. Поэтому сумма пересчитанной субсидии за 2024 год будет отражена в выплате за июнь, которую граждане получат в следующем месяце — июле.

Напомним, юристы рассказали, кто из украинцев может получить повышенную субсидию на оплату услуг по электроснабжению.

Первый заместитель главы Минсоцполитики рассказала, какую финансовую помощь на жилищные субсидии будут получать украинцы в условиях отключений электроэнергии.