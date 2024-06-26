Ветераны могут досрочно выйти на пенсию: в ПФУ назвали условия

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

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Участники боевых действий могут получить досрочную пенсию по возрасту: мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, а женщины — с 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Согласно статье 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту: мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, а женщины — с 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Пенсия участников боевых действий определяется исходя из продолжительности накопленного страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (статья 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551 О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты);

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны);

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в случае если ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4958 грн (постановление КМУ от 28.07.2010 № 656 Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий).

Как УБД оформить пенсию

Для получения пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить оригиналы соответствующих документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или документ о стаже (документы о прохождении военной службы);

справка о заработной плате (денежное обеспечение) по декабрь 2016 года (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение участника боевых действий;

справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Заявление о назначении/перерасчете пенсии участнику боевых действий подается средствами портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Отметим, Фокус рассказывал о пенсиях в Украине в июле 2024 года. Согласно данным ПФУ, украинцы старше 70 лет имеют право на возрастную прибавку к пенсии. Размер надбавки — от 300 до 570 грн.

Напоминаем, украинским пенсионерам, начиная с 1 апреля, проводят индексацию выплат. Индексация составляет 7,96% и будет рассчитываться индивидуально.