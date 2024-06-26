Ветерани можуть достроково вийти на пенсію: у ПФУ назвали умови

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

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Учасники воєнних дій можуть отримати дострокову пенсію за віком: чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років за наявності страхового стажу щонайменше 25 років, а жінки — з 50 років за наявності страхового стажу щонайменше 20 років. Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Згідно зі статтею 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком: чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років, а жінки — з 50 років за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.

Пенсію учасників бойових дій визначають, виходячи з тривалості накопиченого страхового стажу та заробітку, з якого сплачували страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України від 22.10.1993 № 3551 Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту);

цільова грошова допомога на проживання в розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004 № 1603 Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни);

щомісячна державна адресна допомога до пенсії в разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4958 грн(постанова КМУ від 28.07.2010 № 656 Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій).

Як УБД оформити пенсію

Для отримання пенсії учасникам бойових дій необхідно надати оригінали відповідних документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документ про стаж (документи про проходження військової служби);

довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) за грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про безпосередню участь особи в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України;

фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Заява про призначення/перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається засобами порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Зазначимо, Фокус розповідав про пенсії в Україні в липні 2024 року. Згідно з даними ПФУ, українці старше 70 років мають право на вікову надбавку до пенсії. Розмір надбавки — від 300 до 570 грн.

Нагадуємо, українським пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проводять індексацію виплат. Індексація становить 7,96% і розраховуватиметься індивідуально.