В Украине готовят повышение НДС и НДФЛ: сколько придется платить

Решение должно заработать уже в этом году и оно будет касаться абсолютно всех украинцев.

Related video

В Украине планируют увеличить основные налоговые ставки, включая НДС и НДФЛ. Предполагается, что изменения могут вступить в силу уже в июле. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Для покрытия дыры в размере 400 миллиардов гривен необходимо увеличить основные налоги. Это решение планируется внедрить уже в текущем году и затронет всех граждан Украины.

Таким образом, планируется увеличить военный сбор с 1,5% до 5%. Это существенное повышение фактически увеличит налог на доходы физических лиц, поскольку военный сбор действует как дополнительный налог. Ожидается, что такой шаг может принести бюджету приблизительно 94 миллиарда гривен.

Правительство планирует повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС), который в настоящее время составляет 20%. Пока не было принято окончательное решение о точном размере повышения, но рассматриваются варианты увеличения на 2% или 3%. Это изменение может принести дополнительно до 120 миллиардов гривен в бюджет.

Увеличение ставки НДС на один процентный пункт может привести к дополнительным доходам в бюджете на 40 миллиардов гривен. Повышение обоих указанных налогов (НДС и НДФЛ) может принести свыше 200 миллиардов гривен. Также возможны дополнительные поступления в случае экономического оживления.

"Если его максимально упростить и позволить участвовать ФЛП, результат может составить около 400 млрд грн. Это позволило бы покрыть дефицит бюджета. Однако вместе с тем есть еще одна проблема: напряжение в обществе. Далеко не все поддерживают введение экономического бронирования, политического решения на этот счет пока нет", — пишут в материале.

Напомним, МВФ ожидает, что Нацбанк разработает стратегию валютной либерализации и курсовой гибкости и согласует ее с фондом, и такая стратегия Нацбанком уже разработана.

Ранее сообщалось, что банки активно реагировали на снижение учетной ставки, а средняя ставка для 12-месячных гривневых депозитов снизилась до 14,2% годовых.