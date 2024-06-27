В Україні готують підвищення ПДВ і ПДФО: скільки доведеться платити

Рішення має запрацювати вже цього року і воно стосуватиметься абсолютно всіх українців.

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В Україні планують збільшити основні податкові ставки, включно з ПДВ і ПДФО. Передбачається, що зміни можуть набути чинності вже в липні. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Для покриття дірки в розмірі 400 мільярдів гривень необхідно збільшити основні податки. Це рішення планується впровадити вже поточного року і торкнеться всіх громадян України.

Отже, планується збільшити військовий збір з 1,5% до 5%. Це суттєве підвищення фактично збільшить податок на доходи фізичних осіб, оскільки військовий збір діє як додатковий податок. Очікується, що такий крок може принести бюджету приблизно 94 мільярди гривень.

Уряд планує підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ), який наразі становить 20%. Поки не було ухвалено остаточного рішення про точний розмір підвищення, але розглядаються варіанти збільшення на 2% або 3%. Ця зміна може принести додатково до 120 мільярдів гривень до бюджету.

Збільшення ставки ПДВ на один процентний пункт може призвести до додаткових доходів у бюджеті на 40 мільярдів гривень. Підвищення обох зазначених податків (ПДВ і ПДФО) може принести понад 200 мільярдів гривень. Також можливі додаткові надходження в разі економічного пожвавлення.

"Якщо його максимально спростити і дозволити брати участь ФОПам, результат може скласти приблизно 400 млрд грн. Це дало б змогу покрити дефіцит бюджету. Однак водночас є ще одна проблема: напруга в суспільстві. Далеко не всі підтримують запровадження економічного бронювання, політичного рішення щодо цього поки що немає", — пишуть у матеріалі.

Нагадаємо, МВФ очікує, що Нацбанк розробить стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості й узгодить її з фондом, і така стратегія Нацбанком уже розроблена.

Раніше повідомлялося, що банки активно реагували на зниження облікової ставки, а середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася до 14,2% річних.