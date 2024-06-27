4 млрд грн ДТЭК инвестирует в этом году в ремонт поврежденных обстрелами ТЭС

Компания ДТЭК работает над восстановлением тепловой генерации, 90% которой было уничтожено или разрушено в результате российских атак. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в телеэфире.

"ДТЭК вкладывает все имеющиеся средства в восстановление поврежденных оккупантами ТЭС. В частности, в этом году в это будет инвестировано 4 млрд грн", — отметил он.

По его словам, сейчас идет ремонтная кампания у всех энергетических компаний.

"Тепловые станции, которые сейчас на 90% разрушены или повреждены, также гидростанции будут пытаться восстановиться после разрушения", — сказал он.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК Рината Ахметова 37 раз поднимали теплоэлектростанции "с нуля" после массированных обстрелов.

Напомним, Киевская школа экономики (KSE Institute) по состоянию на май 2024 года оценивает прямые убытки и косвенные финансовые потери украинского энергетического сектора от войны в $56,2 млрд.