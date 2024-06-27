4 млрд грн ДТЕК інвестує цього року в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС

Компанія ДТЕК працює над відновленням теплової генерації, 90% якої було знищено чи зруйновано внаслідок російських атак. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в телеефірі.

"ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених окупантами ТЕС. Зокрема, цього року в це буде інвестовано 4 млрд грн" — зазначив він.

За його словами, зараз іде ремонтна кампанія у всіх енергетичних компаній.

"Теплові станції, які зараз на 90% зруйновані чи пошкоджені, також гідростанції будуть намагатися відновитися після руйнації", — сказав він.

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Ріната Ахметова 37 разів підіймали теплоелектростанції "з нуля" після масованих обстрілів.

Нагадаємо, Київська школа економіки (KSE Institute) станом на травень 2024 року оцінює прямі збитки і непрямі фінансові втрати українського енергетичного сектору від війни у $56,2 млрд.