Союз потребителей коммунальных услуг призвал Кабмин вернуть обязательное декларирование состояния для руководства "Укрэнерго"

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На фоне скандала с разоблачением главы департамента безопасности НЭК "Укрэнерго" Союз потребителей коммунальных услуг призвал главу правительства Дениса Шмыгаля и министра энергетики Германа Галущенко инициировать законодательные изменения, которые вернут обязательное декларирование состояния для руководства НЭК "Укрэнерго". Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Активист отмечает, что привилегии освобождения от декларирования, которые получило правление НЭК "Укрэнерго" в результате реорганизации в частное акционерное общество в 2019 году, являются несправедливыми и опасными.

"В 2019 году Правительство утвердило план мероприятий по реорганизации (преобразованию) ГП "НЭК "Укрэнерго" в частное акционерное общество (ЧАО), 100% акций которого принадлежат государству. Поэтому председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и другие члены правления были освобождены от обязательного декларирования состояния. Союз потребителей коммунальных услуг считает привилегии, полученные господином Кудрицким и другими членами правления НЭК Укрэнерго, несправедливыми и особенно опасными, учитывая его должность", — отмечается в заметке.

По мнению Олега Попенко, освобождение от декларирования состояния стало одной из причин ряда коррупционных скандалов, результатом которых становились уголовные производства НАБУ и других правоохранительных органов по фактам неправомерных действий высокопоставленных чиновников "Укрэнерго".

Так, из-за скрытых деклараций журналисты не смогли получить информацию о суммах зарплат каждого из руководителей "Укрэнерго", зато известно, что только в апреле текущего года четверо членов правления, включая самого Кудрицкого, получили 8,5 млн грн зарплаты и других выплат.

Также Олег Попенко привел последний кейс, в котором фигурируют представители НЭК — СБУ и НАБУ разоблачили главу департамента Укрэнерго, которого подозревают в завышении вдвое цены при закупке бронежилетов, что привело к бюджетным убыткам в более чем 10 млн грн.

По мнению руководителя Союза потребителей коммунальных услуг, Владимир Кудрицкий также должен быть фигурантом дела, ведь глава департамента находился в прямом подчинении главы НЭК.

Олег Попенко напомнил еще один недавний скандал, в котором фигурировало "Укрэнерго", связанный с закупкой кондиционеров для нужд НЭК.

"Еще не застыли чернила на недавней закупке "Укрэнерго" для своих нужд охлаждающей техники на более 600 тыс грн. Но после обнародования СМИ деталей тендера почему-то передумало и выпустило объяснительные бригады из позитивных блогеров, которые начали рассказывать, что покупали не для себя, а для серверов", — отметил председатель Союза.

Он призвал правительство использовать право законодательной инициативы и вернуть обязательное декларирование для руководителей "Укрэнерго", а самого Владимира Кудрицкого добровольно составить декларацию. Полное обращение потребителей изложено на странице организации.