Спілка споживачів комунальних послуг закликала Кабмін повернути обов"язкове декларування статків для керівництва "Укренерго"

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На тлі скандалу з викриттям голови департаменту безпеки НЕК "Укренерго" Спілка споживачів комунальних послуг закликала голову уряду Дениса Шмигаля і міністра енергетики Германа Галущенка ініціювати законодавчі зміни, які повернуть обов’язкове декларування статків для керівництва НЕК "Укренерго". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Активіст зазначає, що привілеї звільнення від декларування, які отримало правління НЕК "Укренерго" в результаті реорганізації у приватне акціонерне товариство у 2019 році, є несправедливими і небезпечними.

"У 2019 році Уряд затвердив план заходів з реорганізації (перетворення) ДП "НЕК "Укренерго" на приватне акціонерне товариство (ПрАТ), 100% акцій якого належать державі. Відтак голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та інші члени правління були звільнені від обов’язкового декларування статків. Спілка споживачів комунальних послуг вважає привілеї, отримані паном Кудрицьким та іншими членами правління НЕК Укренерго, несправедливими і особливо небезпечними з огляду на його посаду", — зазначається у дописі.

На думку Олега Попенка, звільнення від декларування статків стало однією з причин низки корупційних скандалів, результатом яких ставали кримінальні провадження НАБУ та інших правоохоронних органів за фактами неправомірних дій високопосадовців "Укренерго".

Так, через приховані декларації журналісти не змогли отримати інформацію щодо сум зарплат кожного з керівників "Укренерго", натомічть відомо, що лише у квітні поточного року четверо членів правління, включаючи самого Кудрицького, отримали 8,5 млн грн зарплатні та інших виплат.

Також Олег Попенко навів останній кейс, в якому фігурують представники НЕК – СБУ та НАБУ викрили очільника департаменту Укренерго, якого підозрюють у завищенні удвічі ціни при закупівлі бронежилетів, що призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.

На думку керівника Спілки споживачів комунальних послуг, Володимир Кудрицький також має бути фігурантом справи, адже очільник департаменту перебував у прямому підпорядкуванні голови НЕК.

Олег Попенко нагадав ще один нещодавній скандал, в якому фігурувало "Укренерго", пов’язаний із закупівлею кондиціонерів для потреб НЕК.

"Ще не застигли чорнила на нещодавній закупівлі "Укренерго" для своїх потреб охолоджувальної техніки на понад 600 тис грн. Але після оприлюднення ЗМІ деталей тендеру чомусь передумало і випустило пояснювальні бригади з позитивних блогерів, які почали розповідати, що купляли не для себе, а для серверів", — зазначив голова Спілки.

Він закликав уряд використати право законодавчої ініціативи та повернути обов’язкове декларування для керівників "Укренерго", а самого Володимира Кудрицького добровільно скласти декларацію. Повне звернення споживачів викладено на сторінці організації.