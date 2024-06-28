Некоторым украинцам не выплатят субсидию: как этого избежать

Часть жильцов не предоставляет в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения людям жилищных субсидий и льгот, поэтому они могут не получить предусмотренные им законодательством выплаты.

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Украинцы, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут подать заявку на получение субсидии. Однако не всем гражданам может быть предоставлена такая помощь. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас документы для назначения субсидий и льгот можно подавать онлайн, а перерасчет их размера производится автоматически. Больше не нужно тратить время на стояние в очередях.

Так, с 1 декабря 2022 года жилищные субсидии и льготы администрируются Пенсионным фондом. Он создал упрощенную процедуру подачи заявки на получение субсидии: члену семьи нужно только заполнить упрощенное заявление, а все необходимые данные Пенсионный фонд самостоятельно собирает и обрабатывает из официальных источников. Это позволяет минимизировать время, затрачиваемое на получение социальных пособий, и максимально автоматизировать процесс подачи заявления.

На портале электронных услуг ПФУ были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, включая ОСМД. Эти меры позволили государству самостоятельно обмениваться информацией с поставщиками коммунальных услуг о предоставляемых ими услугах конкретным семьям, что ускоряет процесс назначения субсидий.

Однако в ведомстве отмечают, что некоторые украинцы не предоставляют в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения людям жилищных субсидий и льгот. По этой причине жильцы таких домов могут не получить предусмотренные им законодательством выплаты.

"Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, нуждающиеся в финансовой помощи не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги", – говорится в сообщении.

Напомним, юристы рассказали, кто из украинцев может получить повышенную субсидию на оплату услуг по электроснабжению.

Первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак рассказала, какую финансовую помощь на жилищные субсидии будут получать украинцы в условиях отключений электроэнергии.