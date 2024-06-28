Деяким українцям не виплатять субсидію: як цього уникнути

Частина мешканців не надає до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення людям житлових субсидій та пільг, тому вони можуть не отримати передбачені їм законодавством виплати.

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Українці, які не в змозі самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть подати заявку на отримання субсидії. Однак не всім громадянам може бути надана така допомога. Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики.

У відомстві наголосили, що наразі документи для призначення субсидій та пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їхнього розміру здійснюється автоматично. Більше не потрібно витрачати час на стояння в чергах.

Так, з 1 грудня 2022 року житлові субсидії та пільги адмініструються Пенсійним фондом. Він створив спрощену процедуру подачі заявки на отримання субсидії: члену сім'ї потрібно лише заповнити спрощену заяву, а всі необхідні дані Пенсійний фонд самостійно збирає та обробляє з офіційних джерел. Це дає змогу мінімізувати час, що витрачається на отримання соціальних допомог, і максимально автоматизувати процес подання заяви.

На порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, включно з ОСББ. Ці заходи дали змогу державі самостійно обмінюватися інформацією з постачальниками комунальних послуг про надані ними послуги конкретним сім'ям, що прискорює процес призначення субсидій.

Однак у відомстві зазначають, що деякі українці не надають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення людям житлових субсидій та пільг. З цієї причини мешканці таких будинків можуть не отримати передбачені їм законодавством виплати.

"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всієї або частини інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, особи, які потребують фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, юристи розповіли, хто з українців може отримати підвищену субсидію на оплату послуг з електропостачання.

Перша заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак розповіла, яку фінансову допомогу на житлові субсидії отримуватимуть українці в умовах відключень електроенергії.