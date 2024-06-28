В 4 раза больше, чем в Украине: сколько зарабатывают беженцы в Германии и Нидерландах

Большинство украинских мигрантов в Германии и Нидерландах охарактеризовали свое финансовое положение как среднее.

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Миграционная платформа EWL провела исследование, касающееся заработных плат украинских работников за рубежом. Результаты показали, что средние зарплаты тех, кто трудоустроен в Германии и Нидерландах, заметно превышают доход людей в Украине. Об этом сообщает сайт платформы.

В настоящее время в Германии средняя зарплата украинцев составляет 1 334 евро в месяц. Более половины наших соотечественников-мигрантов зарабатывают от 1 500 до 1 999 евро чистыми в месяц, в то время как лишь 22% получают менее 500 евро.

В Нидерландах средняя зарплата украинцев составляет 1 104 евро. Примерно 25% мигрантов зарабатывают от 1 000 до 1 499 евро, в то время как еще 25% получают менее 500 евро.

По последним данным опросов, проведенным в Германии и Нидерландах, 70% украинских мигрантов в Германии и 73% в Нидерландах оценили свое финансовое положение как среднее. При этом значительная часть проявила высокий интерес к профессиональным курсам, что свидетельствует о их стремлении улучшить свои квалификационные навыки.

63% украинцев в Германии и 81% в Нидерландах пользуются местной финансовой поддержкой.

"Почти половина респондентов в обеих странах (47% в Германии и 48% в Нидерландах) утверждают, что им было бы интересно посещать курсы для повышения профессиональной квалификации, оплачивая их самостоятельно или разделяя средства с работодателями. Это свидетельствует о высокой мотивации украинских мигрантов", – сказала директор по международному развитию Миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Отметим, что средняя зарплата в Украине составляет 19 тысяч гривен.

Напомним, 12 июня президент Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и помогать восстанавливать государство, ведь рабочие руки стране нужны уже сейчас.

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