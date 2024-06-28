Одессит "заминировал" офис ДТЭК, чтобы по всему городу включили свет, — СМИ

54-летний украинец решил бороться с отключением электроэнергии путем шантажа энергетиков. Из-за его выходки из офиса эвакуировали 230 человек, а территорию и помещения обыскивала полиция.

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Украинец прибегнул к угрозам энергетикам, чтобы добиться менее жестких отключений света. Деталями со ссылкой на правоохранительные органы 28 июня сообщили в местном СМИ "Думская".

27 июня правоохранители задержали безработного одессита 1970 года рождения. Мужчина писал компании "ДТЭК Одесские электросети", что ее офис заминирован.

"Здание ОЭМ ДТЭК заминировано! Если в течение 15 минут электроснабжение не будет восстановлено по всему городу, ваше здание взлетит на воздух! Это не шутка! Время пошло!", — говорилось в письме, которое пришло на корпоративную почту 5 июня.

Полиция проверила помещения и территорию офиса ДТЭК, но никакой взрывчатки не обнаружила. Из здания из-за выходки телефонного террориста эвакуировали 230 человек.

Одессита искали в течение трех недель. Во время обыска в его квартире нашли телефон, в котором сохранилось лживое письмо в ДТЭК. Мужчине сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва объекта критической инфраструктуры, ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Сумской области судят мужчину, который изготовил собственноручно оружие для защиты своего села от российских оккупантов. Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием, он виновным себя не признает.

В Киеве 28 июня произошел несчастный случай в метро. Женщина упала на рельсы, ее зажало под первым вагоном поезда.