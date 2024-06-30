Придется платить больше: как изменится стоимость коммуналки в Украине с 1 июля

По сравнению с маем 2024 года украинцам, которые потребили электроэнергии в объеме 170 кВт/ч, придется заплатить на 285 грн больше.

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Стоимость коммунальных услуг в Украине постоянно меняется, в частности, в июне выросли тарифы на поставку электроэнергии. "ТСН.ua" рассказало, сколько украинцам нужно будет платить за газ, воду и свет с 1 июля 2024 года.

Тарифы на электроэнергию

С 1 июня стоимость света составляет 4,32 грн за кВт/ч. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров Украины. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно, то есть с 1 июля цены на электроэнергию для ее потребителей не будут расти.

В то же время в Минэнерго объяснили, что при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт/ч платежка за электроэнергию, по сравнению с маем 2024 года, вырастет на 285 грн.

Журналисты также отметили, что на период отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля следующего года) для потребителей, которые используют электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф — 2,64 грн/кВт ч, но только при условии, что в это время потребление электроэнергии не будет превышать 2000 кВт/ч в месяц.

Кроме того, "ночной тариф" для потребителей, которые имеют установленные двухзонные счетчики, составит 2,16 грн за кВт/ч.

Стоимость газа

С 1 июля 2024 года стоимость газа для 98% бытовых потребителей в Украине останется без изменений и составит 7,96 грн за кубометр газа. Такую цену "Нафтогаз Украины" будет сохранять до 30 апреля 2025 года.

В то же время стоимость голубого топлива для потребителей 11 других газоснабжающих компаний будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Сколько будет стоить вода

Как сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы на воду останутся без изменений. То есть с 1 июля 2024 года большинство потребителей будет платить за поставку и водоотвод воды столько же, сколько платили, начиная с февраля 2022 года.

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Однако журналисты отметили, что в некоторых населенных пунктах стоимость воды может вырасти, если такое решение примет местная власть, как это происходит в Смеле Черкасской области, где уже дважды после полномасштабного вторжения РФ цены на воду росли.

"Подробную информацию по тарифам на воду потребителям следует выяснять у поставщиков, ведь у каждого водоканала цены разные (стоимость зависит от доступа к водным ресурсам, стоимости электроэнергии, реагентов и т.д.)", — говорится в материале.

Напомним, 20 июня издание "24 Канал" объяснило, как уменьшить расходы электроэнергии при условии, что владельцы жилья используют кондиционер и бойлер.

7 июня в Пенсионном фонде объяснили, кому доступна жилищная субсидия и куда нужно обращаться для ее назначения.