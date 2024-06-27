Изменятся ли тарифы на газ в Украине: сколько придется платить в июле

Компании, занимающиеся поставкой газа, объявили о тарифах на газ для населения в июле.

Related video

В Украине недавно был увеличен тариф на электроэнергию, и уже в июле жители страны получат счета с обновленными суммами. В некоторых регионах также были увеличены тарифы на квартплату и водоснабжение. Однако тарифы на газ останутся без изменений в следующем месяце. Об этом напоминает "Газправда".

Поставщики газа оставили тарифы на голубое топливо для населения без изменений.

В июле украинцам придется платить от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр газа.

Тариф для большинства украинских домохозяйств, а именно для 98% из них, составит 7,96 гривен за кубометр газа. Этот тариф установлен компанией "Нафтогаз" и действует по фиксированной ставке до 30 апреля 2025 года.

Для других потребителей установлены такие годовые тарифы:

ООО "Энерджи Трейд Групп" — 7,799 гривны за кубометр;

ООО "Тернопольоблгазсбыт" — 7,96 гривны за кубометр;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 гривны за кубометр;

ООО "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 гривны за кубометр;

ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 гривны за кубометр;

ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Аскания Энерджи" — 9,95 гривны за кубометр;

ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" — 9,99 гривны за кубометр.

Две компании указали тарифы, которые будут действовать лишь до конца августа 2024 года:

ООО "Галнефтегаз" ЧП "Окко Контракт" — 7,99 гривны за кубометр;

ООО "Эру людям" — 7,70 гривны за кубометр.

Фокус также писал, что с 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Лицам, которые подают документы впервые или относится к определенным категориям, например внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторы, необходимо лично обращаться в ПФУ.