Чи зміняться тарифи на газ в Україні: скільки доведеться платити в липні

Компанії, що займаються постачанням газу, оголосили про тарифи на газ для населення в липні.

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В Україні нещодавно було збільшено тариф на електроенергію, і вже в липні жителі країни отримають рахунки з оновленими сумами. У деяких регіонах також було збільшено тарифи на квартплату і водопостачання. Однак тарифи на газ залишаться без змін наступного місяця. Про це нагадує "Газправда".

Постачальники газу залишили тарифи на блакитне паливо для населення без змін.

У липні українцям доведеться платити від 7,70 до 9,99 гривень за кубометр газу.

Тариф для більшості українських домогосподарств, а саме для 98% з них, становитиме 7,96 гривень за кубометр газу. Цей тариф встановлений компанією "Нафтогаз" і діє за фіксованою ставкою до 30 квітня 2025 року.

Для інших споживачів встановлено такі річні тарифи:

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 гривні за кубометр;

ТОВ "Тернопільоблгаззбут" — 7,96 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Асканія Енерджі" — 9,95 гривні за кубометр;

ТОВ "Рітейл Сервіс" ТМ "Світлогаз" — 9,99 гривні за кубометр.

Дві компанії вказали тарифи, які діятимуть лише до кінця серпня 2024 року:

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "Окко Контракт" — 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Еру людям" — 7,70 гривні за кубометр.

Фокус також писав, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) або орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.