Какой будет пенсия при минимальной зарплате: как рассчитать будущие выплаты

Гражданам стоит рассчитывать на пенсионную выплату в размере 30% от обычной официальной зарплаты. Однако в некоторых случаях эта сумма может быть ниже.

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Украинцы уже сейчас могут рассчитать, какую пенсию будут получать после выхода на заслуженный отдых. В частности, ее размер зависит от стажа и зарплаты. Издание "Обозреватель" рассчитало размер выплат гражданина с официальной минимальной зарплатой.

Пенсия при минимальной зарплате

Украинцы с достаточным количеством стажа и минимальной зарплатой будут получать пенсию в размере 2457 гривен, тогда как сейчас минимальная составляет 2361 гривну. Размер минимальной пенсии также зависит от средней зарплаты, с которой граждане платят взносы.

Так, размер пенсионных выплат зависит от зарплаты и стажа. В частности, украинцы могут рассчитывать на выплату в размере 30% от обычной зарплаты, однако в некоторых случаях это может быть и меньшей суммой.

При зарплате в 15 тысяч гривен человек может получать пенсионные выплаты в размере 4228,2 гривны, что меньше 30%. Тогда как при зарплате в 10 тысяч гривен пенсия будет 3314 гривен (более 30%). Зато при минимальной зарплате в 8 тысяч гривен будущие выплаты составят 2255 гривен.

Граждане, которые получают зарплату вдвое выше средней — более 33 тысяч гривен — можно получить пенсию в 9491,5 гривны.

Напомним, в июле некоторые пенсионеры могут получить возрастную надбавку к выплатам. Ее размер зависит непосредственно от возраста лица и составляет от 300 до 570 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине размер максимальной пенсии составляет 23610 гривен. В частности, с января сумма увеличилась на 2380 гривен по сравнению с прошлым годом.