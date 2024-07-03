Как оформить опекунство над человеком с инвалидностью II группы: какие документы необходимы

Опека может быть установлена только над недееспособным лицом, а главный признак таких людей — лицо не может осознавать свои действия и руководить ими.

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Люди с инвалидностью II группы могут ухаживать за собой, но не могут работать в обычных производственных условиях. При этом над людьми с инвалидностью II группы можно оформить опекунство. Об этом говорится в материале издания "Факты".

Установление опеки или попечительства – это процесс, при котором органы исполнительной власти или суд назначают лиц, ответственных за заботу о детях или взрослых с ограниченной дееспособностью.

При этом важно отметить, что опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным. Попечитель же, когда дееспособность человека ограничена.

Если человек хочет стать попечителем, то необходимо соотвествовать критериям:

в этом случае предпочтение отдается родственникам; большое значение имеют личные взаимоотношения сторон; опекуном может стать исключительно дееспособное физическое лицо, имеющее возможность обеспечить потребности подшефного; добровольное желание оформить опекунство, зафиксированное в письменном виде.

Представители государственной власти тщательно подходят к выбору опекуна, отдавая приоритет тому, кто сможет наилучшим образом заботиться о человеке с инвалидностью. Кроме того, также учитываются личные пожелания лица с ограниченными возможностями.

Куда обращаться и что понадобится

Как отметил адвокат Иван Черкашин, опека может быть установлена только над недееспособным лицом, а главный признак таких людей — лицо не может осознавать свои действия и руководить ими.

"Лицо признается недееспособным исключительно по решению суда. То есть невозможно в органах опеки оформить опеку или признать лицо недееспособным. Для этого существует специальная судебная процедура в рамках отдельного производства", — говорит адвокат.

Черкашин отмечает, что если человек имеет исключительно физические недостатки или является инвалидом I или II группы и не может самостоятельно себя обслуживать (готовить еду, убирать в квартире и т.д.), то над таким лицом можно установить постоянный уход.

После получения справки нужно обратиться в органы социальной защиты населения, где нужно оформлять постоянный уход над лицом с инвалидностью II группы, и собрать следующие документы:

заявление о том, что вы хотите осуществлять постоянный уход за определенным лицом;

ваш паспорт (требуется как оригинал, так и копия). Также нужен паспорт лица, за которым будет осуществляться уход;

медицинская справка. Важно, чтобы лицо, которое хочет осуществлять такой уход, само обладало достаточным для этого здоровьем;

справка о регистрации вашего места жительства;

документы о праве собственности на имущество или право пользования им;

справка врачебной комиссии, подтверждающая то, что в связи со своим состоянием здоровья лицо нуждается в постоянном уходе.

Также лицо, оформившее постоянный уход, сможет рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Для людей с инвалидностью предусмотрены услуги в сферах медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, а также бытовое и торговое обслуживание.

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