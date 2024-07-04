Украинцы могут "увеличить" свою зарплату с помощью отпуска: как оформить правильно

Недавно наемные работники могут уйти в отпуск не раньше чем через пол года непрерывной работы.

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Лето – это период отдыха и отпусков. Однако условия для отпуска могут различаться в зависимости от категории работников. При правильном оформлении отпуска можно увеличить доход за месяц. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Порядок предоставления отпусков регулируется Конституцией, Кодексом законов о труде Украины, Законом "Об отпусках" и нормативно-правовыми актами. Отпуска предоставляются всем работникам, включая совместителей, находящихся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и видов деятельности. Это также касается наемных работников у физических лиц (ФЛП), работающих по трудовому договору.

Исключение составляют лица, работающие по гражданско-правовому договору (подрядчики, выполняющие заказы), а также частные предприниматели – им отпуск не предоставляется. Кроме того, право на отпуск имеют не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства.

Какие виды отпуска существуют в Украине

Отпуска бывают нескольких типов и предоставляются при различных условиях:

ежегодные – основная и дополнительная. Дополнительные предоставляются в связи с обучением или работой во вредных и тяжелых условиях, в силу особого характера труда и других, например, для отдельных категорий ветеранов войны;

творческие – для окончания диссертационных работ, написания учебников и т.п.;

социальные – в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в связи с усыновлением ребенка, работникам, имеющим несовершеннолетних детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

без сохранения заработной платы. Бывают с согласия сторон и предоставляемые в обязательном порядке. Отпуск по согласию сторон предоставляется по семейным обстоятельствам и по другим причинам, а его продолжительность составляет не более 15 календарных дней в году. Предоставляемый отпуск в обязательном порядке предусмотрен для определенных категорий населения, перечисленных в статье 25 закона "Об отпусках". Ее продолжительность определена отдельно для каждой категории. Например, пенсионеры-работники могут взять до 30 дней такого отпуска, а молодожены – до 10 дней.

Длительность ежегодного основного отпуска для различных работников составляет минимум 24 календарных дня за отработанный год, начиная с даты заключения трудового договора. Сезонным и временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени, и он может быть меньше 24 дней. Отдельные категории работников имеют право на удлиненный отпуск:

руководители учебных заведений, педагогические, научно-педагогические и научные работники – до 56 календарных дней;

лица младше 18 лет – 31 календарный день;

лица с инвалидностью I и II групп – 30 календарных дней;

лица с инвалидностью III группы – 26 календарных дней.

Отпуск увеличивается для работников, занятых на вредных и тяжелых условиях труда, таких как предприятия угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической и других отраслей промышленности. За каждые два отработанных года к их ежегодному основному отпуску добавляется по два дополнительных дня.

Как правильно оформить отпуск

Недавно введено правило, согласно которому наемные работники могут взять отпуск не ранее чем через шесть месяцев непрерывной работы. В последующие годы отпуск предоставляется согласно графику отпусков, который утверждается работодателем в начале года.

Если в графике указан только месяц предоставления отпуска, работник должен подать заявление минимум за три недели до его начала.

Ежегодный отпуск можно разделить на части любой продолжительности, однако его основная часть должна составлять не менее 14 дней подряд. Работник может начать отпуск с нескольких дней, затем взять основные две недели, и завершить отпуск оставшимися днями. Работодатель не обязан согласовывать разделение отпуска и может отказать в нем.

Как оформить отпуск, чтобы получить больше денег

Отпускные выплачиваются вместе с выходными, что означает, что оплата за 5-дневной отпуск с понедельника по пятницу будет ниже, чем за 7-дневной (с понедельника по воскресенье), несмотря на то что количество отдыхающих дней у работника одинаковое. Однако в таком случае ему придется обойтись на два дня отпускных меньше.

Оплата одного отпускного дня рассчитывается следующим образом: сначала суммарная годовая зарплата делится на количество рабочих дней в году, после чего вычитаются официальные выходные. При зарплате в 10 тысяч гривен это будет выглядеть так:

120000/(365 – 11) = 338,9 грн за день.

Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривны. Поэтому работник, оформивший отпуск на 5 рабочих дней, получит 7726,5 гривны зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск. То есть, в сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривен. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных в отпуск + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривны. А совокупная зарплата за месяц составит 10776 грн. То есть, заработок увеличится на 776 грн.

Ранее мы писали о том, как военнослужащие ВСУ могут пересекать границу во время отпуска. Для этого необходимо собрать не только целый перечень документов, но и подать соответствующий рапорт командиру части.