Как не поправиться во время отпуска: 7 эффективных советов от диетологов

Набор веса во время отдыха является худшим сувениром, привезенным из отпуска. Узнайте, как этого избежать, продолжая наслаждаться вкусной едой и отдыхом.

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Набор веса во время отпуска не является неизбежным. Достаточно следовать простым рекомендациям, чтобы контролировать потребление калорий и заниматься физической активностью, получая при этом удовольствие. И вы будете удивлены, не привезя из отпуска ни одного лишнего килограмма. О 7 советах, которые помогут держать в отпуске калории под контролем, пишет MyNetDiary.

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Поставьте цель сохранить, а не набрать

Фото: Freepik

Поставьте цель по снижению веса на паузу во время отпуска. Когда цель состоит в том, чтобы сохранить вес, а не сбросить во время отпуска, это снимает давление и напряжение, связанные с питанием в новой пищевой среде или культуре. Кроме того, сохранение текущего веса во время отпуска вместо его набора настраивает вас на возобновление прогресса по возвращении — никаких радикальных мер не требуется.

Вы можете сделать перерыв в отслеживании веса во время отпуска и просто контролировать порции, чтобы держать калории под контролем.

Избегайте жидких калорий

Правильный выбор напитков имеет огромное значение в количестве потребляемых калорий. Отказ от калорийного напитка оставляет место для большего количества блюд местной кухни, которые вы действительно хотите попробовать. Старайтесь выбирать низкокалорийные напитки или используйте стакан поменьше.

Возьмите с собой многоразовую бутылку для воды, чтобы не допустить обезвоживания во время путешествия. Это сэкономит вам деньги и поможет вам оставаться сильными и выносливыми, чтобы вы могли максимально насладиться своим отпуском.

Планируйте заранее

Фото: Freepik

Съешьте что-нибудь питательное перед тем, как отправиться в аэропорт. Возьмите с собой здоровые перекусы, чтобы поесть в самолете. Хотя вы не сможете пройти через контроль безопасности аэропорта с жидкостями (например, йогуртом), твердые продукты разрешены. Подумайте о том, чтобы приготовить полезные закуски для путешествия: сэндвичи, салат, сырые овощи, сыр, фрукты, орехи, семена или протеиновые батончики.

Практикуйте контроль порций

Чрезмерные порции в ресторанах, шведские столы и соблазнительная местная кухня затрудняют ограничение калорий в отпуске. Однако контроль порций означает, что вам не придется отказывать себе в местных угощениях. Исследования показали, что мы получаем наибольшее удовольствие от первых нескольких укусов любой еды, после этого удовольствие быстро сходит на нет. Так что, съев всего несколько кусочков вместо того, чтобы доесть весь чизкейк или печенье, вы сможете насладиться угощением, а также сэкономить калории.

Ешьте овощи

Выбирайте ресторан, который предлагает больше овощей, чем просто соленые огурцы, салат и помидоры на сэндвиче. Ищите местные фермерские рынки для свежих и сезонных местных продуктов. Наполните свою тарелку свежим салатом и используйте меньшую салатницу или тарелку для основного блюда. Эта простая замена блюд может сэкономить сотни калорий, оставляя место для небольшого десерта.

Не зацикливайтесь на еде

Отпуск — это не только еда, это расслабление, исследование и времяпрепровождение с близкими. Кидайте фрисби с детьми, ловите светлячков или отправляйтесь на пешую экскурсию во время осмотра достопримечательностей. Вы можете получить массу удовольствия и это не будет похоже на тренировку.

Запланируйте активный отпуск

Фото: Freepik

Есть множество занятий, которые вы можете себе позволить, в зависимости от того любите ли вы походы, прогулки, езду на велосипеде, каякинг или плавание. Вместо автобусной экскурсии поищите пешеходную экскурсию по городу — изучите местные варианты перед поездкой. Найдите лучшие пешеходные или велосипедные маршруты, пешие экскурсии или отели с лучшими бассейнами или фитнес-центрами.

Следуя этим простым советам, вы проведете отличный отпуск, а по возвращению обнаружите, что не прибавили ни одного килограмма за время отпуска.

Напомним, 8 продуктов, которые практически не содержат калорий.

Ранее Фокус писал о том, как быстро похудеть и сохранить результат, ни в чем себе не отказывая.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.