Диета 80/20: как быстро похудеть и сохранить результат, ни в чем себе не отказывая
Строгая диета, возможно, поможет вам похудеть, но после того, как вы вернетесь к привычному питанию, вернется и вес. Чтобы получить долгосрочные результаты, следуйте правилу 80/20 и ни в чем себе не отказывайте.
Долгосрочная потеря веса является сложной задачей и связана с высоким риском неудачи. Исходя из этого, диета по правилу 80/20 дает возможность придерживаться здоровой, сбалансированной диеты в течение 80 процентов времени, позволяя себе наслаждаться своими любимыми продуктами в оставшиеся 20 процентов. Будучи скорее философией питания, чем формальной диетой, диета по правилу 80/20 большую часть времени фокусируется на здоровом питании. Дипломированный диетолог Керри Торренс объяснила, что такое диета по правилу 80/20 и кому будет полезно ее соблюдать. Об этом пишет Good Food.
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Как работает диета по правилу 80/20
Диета предполагает, что 80% времени вы придерживаетесь правильного питания, который должен учитывать личные потребности в питании и одновременно соответствовать рекомендациям. Эти рекомендации обычно включают в себя ежедневное употребление минимум пяти порций овощей и фруктов, выбор цельнозерновых продуктов вместо рафинированных, акцент на употребление рыбы, птицы, фасоли и бобовых и ограничение красного мяса, а также выбор нежирных молочных продуктов. Ни одна группа продуктов не исключена из плана, поэтому вам предоставляется право выбора продуктов, которые вам больше всего нравятся.
Такое питание способствует сбалансированности и умеренности, а гибкие 20 процентов диеты позволяют наслаждаться едой, не чувствуя себя обделенными. Гибкость также дает уверенность, поскольку этот план питания признает, что промахи могут и будут происходить, но они заранее учитываются. Это означает, что вы с меньшей вероятностью сойдете с дистанции и сорветесь.
Как рассчитать правило 80/20
Одним из преимуществ диеты по правилу 80/20 является ее гибкость, а это значит, что вы можете адаптировать ее под свой образ жизни.
Один из вариантов может включать в себя включение нескольких менее здоровых рационов питания в неделю — так, если вы едите три раза в день, 17 приемов пищи в течение недели будут здоровыми, а остальные четыре могут включать в себя определенные "вредности", обеды в ресторане или посиделки с друзьями. В качестве альтернативы вы можете построить свой ежедневный рацион под этот план: 80% вашего дневного рациона должно быть полезным для здоровья, а 20 — это печенье с утренней чашкой чая или десерт после ужина.
Какой бы способ вы ни выбрали, необходимо помнить, что для достижения запланированных результатов 80% времени необходимо соблюдать здоровый рацион питания и контролировать порции.
Кому подойдет диета по правилу 80/20
Умеренность лежит в основе диеты по правилу 80/20, и это делает ее отличным вариантом для большинства людей, поскольку она допускает разнообразное, сбалансированное питание, а также время от времени вредности. Этот план менее строгий, и ему легче следовать, чем многим диетам для похудения, и по этой причине он легко вписывается в образ жизни большинства людей.
Если вам не нравятся строгие правила диеты, подсчет калорий, углеводов или белков, и вы не хотите разбираться в том, как сбалансировать макронутриенты, тогда этот подход будет для вас полезным.
Работает ли диета по правилу 80/20
Важно подчеркнуть, что этот план питания технически не является диетой по снижению веса, но вы сможете похудеть, если изменить свой взгляд на здоровое питание. Похудеете ли вы на диете 80/20, будет зависеть от вашей отправной точки и от того, как вы адаптируете свой первоначальный режим питания.
Диета по правилу 80/20 — полезная долгосрочная стратегия для людей, которые уже похудели и нуждаются в помощи в поддержании веса. Одним из главных преимуществ этого подхода является то, что 20% послабление позволяет вам наслаждаться некоторыми менее здоровыми вариантами еды без чувства вины и угрызений совести, которые типичны для "диеты".
Диета по правилу 80/20 предлагает гибкую, реалистичную и устойчивую схему питания. В отличие от "диеты", она позволяет вам менять то, как и что вы едите. Поскольку списка определенных продуктов не существует, диету можно адаптировать в соответствии с диетическими ограничениями и вашими собственными предпочтениями в еде.
Поддержание здорового веса — это процесс на всю жизнь, быстрого решения не существует, поэтому важно найти такой режим питания, который подойдет именно вам. Диета по правилу 80/20 может помочь вам выработать новые привычки, которые помогут поддерживать здоровую диету, одновременно имея возможность иногда наслаждаться менее полезными продуктами. Ключом к успеху является создание основы (80%) вашего рациона с использованием цельных продуктов, желательно необработанных, таких как цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, орехи, семена и нежирные источники белка, такие как фасоль, бобовые, рыба, мясо и молочные продукты.
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