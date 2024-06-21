Диета 80/20: как быстро похудеть и сохранить результат, ни в чем себе не отказывая

Строгая диета, возможно, поможет вам похудеть, но после того, как вы вернетесь к привычному питанию, вернется и вес. Чтобы получить долгосрочные результаты, следуйте правилу 80/20 и ни в чем себе не отказывайте.

Долгосрочная потеря веса является сложной задачей и связана с высоким риском неудачи. Исходя из этого, диета по правилу 80/20 дает возможность придерживаться здоровой, сбалансированной диеты в течение 80 процентов времени, позволяя себе наслаждаться своими любимыми продуктами в оставшиеся 20 процентов. Будучи скорее философией питания, чем формальной диетой, диета по правилу 80/20 большую часть времени фокусируется на здоровом питании. Дипломированный диетолог Керри Торренс объяснила, что такое диета по правилу 80/20 и кому будет полезно ее соблюдать. Об этом пишет Good Food.

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Как работает диета по правилу 80/20

Фото: Freepik

Диета предполагает, что 80% времени вы придерживаетесь правильного питания, который должен учитывать личные потребности в питании и одновременно соответствовать рекомендациям. Эти рекомендации обычно включают в себя ежедневное употребление минимум пяти порций овощей и фруктов, выбор цельнозерновых продуктов вместо рафинированных, акцент на употребление рыбы, птицы, фасоли и бобовых и ограничение красного мяса, а также выбор нежирных молочных продуктов. Ни одна группа продуктов не исключена из плана, поэтому вам предоставляется право выбора продуктов, которые вам больше всего нравятся.

Такое питание способствует сбалансированности и умеренности, а гибкие 20 процентов диеты позволяют наслаждаться едой, не чувствуя себя обделенными. Гибкость также дает уверенность, поскольку этот план питания признает, что промахи могут и будут происходить, но они заранее учитываются. Это означает, что вы с меньшей вероятностью сойдете с дистанции и сорветесь.

Как рассчитать правило 80/20

Фото: Freepik

Одним из преимуществ диеты по правилу 80/20 является ее гибкость, а это значит, что вы можете адаптировать ее под свой образ жизни.

Один из вариантов может включать в себя включение нескольких менее здоровых рационов питания в неделю — так, если вы едите три раза в день, 17 приемов пищи в течение недели будут здоровыми, а остальные четыре могут включать в себя определенные "вредности", обеды в ресторане или посиделки с друзьями. В качестве альтернативы вы можете построить свой ежедневный рацион под этот план: 80% вашего дневного рациона должно быть полезным для здоровья, а 20 — это печенье с утренней чашкой чая или десерт после ужина.

Какой бы способ вы ни выбрали, необходимо помнить, что для достижения запланированных результатов 80% времени необходимо соблюдать здоровый рацион питания и контролировать порции.

Кому подойдет диета по правилу 80/20

Умеренность лежит в основе диеты по правилу 80/20, и это делает ее отличным вариантом для большинства людей, поскольку она допускает разнообразное, сбалансированное питание, а также время от времени вредности. Этот план менее строгий, и ему легче следовать, чем многим диетам для похудения, и по этой причине он легко вписывается в образ жизни большинства людей.

Если вам не нравятся строгие правила диеты, подсчет калорий, углеводов или белков, и вы не хотите разбираться в том, как сбалансировать макронутриенты, тогда этот подход будет для вас полезным.

Работает ли диета по правилу 80/20

Фото: Freepik

Важно подчеркнуть, что этот план питания технически не является диетой по снижению веса, но вы сможете похудеть, если изменить свой взгляд на здоровое питание. Похудеете ли вы на диете 80/20, будет зависеть от вашей отправной точки и от того, как вы адаптируете свой первоначальный режим питания.

Диета по правилу 80/20 — полезная долгосрочная стратегия для людей, которые уже похудели и нуждаются в помощи в поддержании веса. Одним из главных преимуществ этого подхода является то, что 20% послабление позволяет вам наслаждаться некоторыми менее здоровыми вариантами еды без чувства вины и угрызений совести, которые типичны для "диеты".

Диета по правилу 80/20 предлагает гибкую, реалистичную и устойчивую схему питания. В отличие от "диеты", она позволяет вам менять то, как и что вы едите. Поскольку списка определенных продуктов не существует, диету можно адаптировать в соответствии с диетическими ограничениями и вашими собственными предпочтениями в еде.

Поддержание здорового веса — это процесс на всю жизнь, быстрого решения не существует, поэтому важно найти такой режим питания, который подойдет именно вам. Диета по правилу 80/20 может помочь вам выработать новые привычки, которые помогут поддерживать здоровую диету, одновременно имея возможность иногда наслаждаться менее полезными продуктами. Ключом к успеху является создание основы (80%) вашего рациона с использованием цельных продуктов, желательно необработанных, таких как цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, орехи, семена и нежирные источники белка, такие как фасоль, бобовые, рыба, мясо и молочные продукты.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.