Як не погладшати під час відпустки: 7 ефективних порад від дієтологів

Набір ваги під час відпочинку є найгіршим сувеніром, привезеним з відпустки. Дізнайтеся, як цього уникнути, продовжуючи насолоджуватися смачною їжею та відпочинком.

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Набір ваги під час відпустки не є неминучим. Досить дотримуватися простих рекомендацій, щоб контролювати споживання калорій і займатися фізичною активністю, отримуючи при цьому задоволення. І ви будете здивовані, не привізши з відпустки жодного зайвого кілограма. Про 7 порад, які допоможуть тримати у відпустці калорії під контролем, пише MyNetDiary.

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Поставте мету зберегти, а не набрати

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Поставте мету щодо зниження ваги на паузу під час відпустки. Коли мета полягає в тому, щоб зберегти вагу, а не скинути її під час відпустки, це знімає тиск і напругу, пов'язані з харчуванням у новому харчовому середовищі або культурі. Крім того, збереження поточної ваги під час відпустки замість її набору налаштовує вас на відновлення прогресу після повернення — ніяких радикальних заходів не потрібно. Ви можете зробити перерву у відстеженні ваги під час відпустки і просто контролювати порції, щоб тримати калорії під контролем.

Уникайте рідких калорій

Правильний вибір напоїв має величезне значення в кількості споживаних калорій. Відмова від калорійного напою залишає місце для більшої кількості страв місцевої кухні, які ви дійсно хочете спробувати. Намагайтеся вибирати низькокалорійні напої або використовуйте меншу склянку.

Візьміть із собою багаторазову пляшку для води, щоб не допустити зневоднення під час подорожі. Це заощадить вам гроші і допоможе вам залишатися сильними і витривалими, щоб ви могли максимально насолодитися своєю відпусткою.

Плануйте заздалегідь

Фото: Freepik

З'їжте що-небудь поживне перед тим, як вирушити в аеропорт. Візьміть із собою здорові перекуси, щоб поїсти в літаку. Хоча ви не зможете пройти через контроль безпеки аеропорту з рідинами (наприклад, йогуртом), тверді продукти дозволені. Подумайте про те, щоб приготувати корисні закуски для подорожі: сендвічі, салат, сирі овочі, сир, фрукти, горіхи, насіння або протеїнові батончики.

Практикуйте контроль порцій

Надмірні порції в ресторанах, шведські столи і спокуслива місцева кухня ускладнюють обмеження калорій у відпустці. Однак контроль порцій означає, що вам не доведеться відмовляти собі в місцевих частуваннях. Дослідження показали, що ми отримуємо найбільше задоволення від перших кількох укусів будь-якої їжі, після цього задоволення швидко сходить нанівець. Тож, з'ївши всього кілька шматочків замість того, щоб доїсти весь чізкейк або печиво, ви зможете насолодитися частуванням, а також заощадити калорії.

Їжте овочі

Обирайте ресторан, який пропонує більше овочів, ніж просто солоні огірки, салат і помідори на сендвічі. Шукайте місцеві фермерські ринки для свіжих і сезонних місцевих продуктів. Наповніть свою тарілку свіжим салатом і використовуйте меншу салатницю або тарілку для основної страви. Ця проста заміна страв може заощадити сотні калорій, залишаючи місце для невеликого десерту.

Не зациклюйтеся на їжі

Відпустка — це не тільки їжа, це розслаблення, дослідження і проведення часу з близькими. Кидайте фрісбі з дітьми, ловіть світлячків або вирушайте на пішу екскурсію під час огляду визначних пам'яток. Ви можете отримати масу задоволення і це не буде схоже на тренування.

Заплануйте активну відпустку

Фото: Freepik

Є безліч занять, які ви можете собі дозволити, залежно від того, чи любите ви походи, прогулянки, їзду на велосипеді, каякінг або плавання. Замість автобусної екскурсії пошукайте пішохідну екскурсію містом — вивчіть місцеві варіанти перед поїздкою. Знайдіть найкращі пішохідні або велосипедні маршрути, піші екскурсії або готелі з найкращими басейнами чи фітнес-центрами.

Дотримуючись цих простих порад, ви проведете чудову відпустку, а після повернення виявите, що не додали жодного кілограма за час відпустки.

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Раніше Фокус писав про те, як швидко схуднути і зберегти результат, ні в чому собі не відмовляючи.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.