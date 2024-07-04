В Украине вырастут выплаты по страховке после ДТП: что изменится

С 2025 года будет отменен коэффициент износа и введен принцип, что страховое возмещение должно обеспечить приведение автомобиля в состояние, в котором он находился до ДТП.

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Обновленные правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств делают выбор страховой компании для возмещения ущерба более удобным. Увеличение максимальных сумм выплат делает страхование более надежным, а ускоренное урегулирование убытков — быстрее. Об этом заявил директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук, передает издание "Finance.ua".

В источнике отмечают, что президент Владимир Зеленский подписал закон №8300 о новых правилах автострахования, который вступит в силу с 1 января 2025 года.

С 1 января новый закон отменяет коэффициент износа и вводит принцип полного возмещения ущерба, целясь в восстановление автомобиля до состояния до ДТП. Также введено прямое урегулирование ущерба, что позволяет потерпевшим обращаться за выплатой к страховщику, у которого приобретен полис.

Срок для принятия решения о страховой выплате будет сокращен с 90 до 60 дней. Максимальная компенсация за вред жизни и здоровью будет постепенно увеличиваться до 500 тыс. гривен, а за ущерб имуществу — до 250 тыс. гривен.

Страховщики получат право самостоятельно определять тарифную политику – это позволит им определять справедливую цену на услуги с учетом персональной истории клиентов. А обязательное ограничение максимальной суммы страхового возмещения по европротоколу будет отменено.

Напомним, что недавно в Украине несколько изменили процедуру проверки водителей на алкоголь и наркотики.

Также Фокус рассказывал, что украинец с 16-й попытки сдал экзамен на водительские права.