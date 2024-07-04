В Україні зростуть виплати за страховкою після ДТП: що зміниться

З 2025 року буде скасовано коефіцієнт зносу і запроваджено принцип, що страхове відшкодування повинно забезпечити приведення автомобіля до стану, в якому він перебував до ДТП.

Related video

Оновлені правила обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів роблять вибір страхової компанії для відшкодування збитків зручнішим. Збільшення максимальних сум виплат робить страхування надійнішим, а прискорене врегулювання збитків — швидшим. Про це заявив директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, передає видання"Finance.ua".

У джерелі зазначають, що президент Володимир Зеленський підписав закон №8300 про нові правила автострахування, який набуде чинності з 1 січня 2025 року.

З 1 січня новий закон скасовує коефіцієнт зносу і запроваджує принцип повного відшкодування шкоди, цілячись у відновлення автомобіля до стану до ДТП. Також запроваджено пряме врегулювання збитків, що дає змогу потерпілим звертатися по виплату до страховика, у якого придбано поліс.

Термін для ухвалення рішення про страхову виплату буде скорочено з 90 до 60 днів. Максимальна компенсація за шкоду життю і здоров'ю буде поступово збільшуватися до 500 тис. гривень, а за шкоду майну — до 250 тис. гривень.

Страховики отримають право самостійно визначати тарифну політику — це дасть їм змогу визначати справедливу ціну на послуги з урахуванням персональної історії клієнтів. А обов'язкове обмеження максимальної суми страхового відшкодування за європротоколом буде скасовано.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні дещо змінили процедуру перевірки водіїв на алкоголь і наркотики.

Також Фокус розповідав, що українець із 16-ї спроби склав іспит на водійські права.